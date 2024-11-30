Байден заявил о работе с ФБР по делу об угрозах в адрес команды Трампа

Американский лидер Джо Байден планирует вновь побеседовать с избранным президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава вашингтонской администрации, отвечая на вопросы журналистов в штате Массачусетс.

Байдена спросили, ожидаются ли его контакты с Трампом. "Думаю, да", - цитирует пресс-пул Белого дома главу государства.

Кроме того, его попросили прокомментировать информацию о получении угроз в адрес нескольких кандидатов на посты в новой администрации, среди которых фигурировали сообщения о бомбах.

"Мы работаем над этим, [этим занимается] ФБР", - сказал президент.

13 ноября Байден и Трамп провели двухчасовую встречу в Овальном кабинете Белого дома. По словам пресс-секретаря главы вашингтонской администрации Карин Жан-Пьер, они обсудили ключевые вопросы внутренней политики и национальной безопасности.

Инаугурация республиканца Трампа состоится 20 января 2025 года. До этого срока главой государства продолжит оставаться демократ Байден. Президентские выборы в США, победу на которых одержал Трамп, состоялись 5 ноября.