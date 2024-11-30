Трамп станцевал с Маском буги-вуги на День благодарения

Генеральный директор Tesla Илон Маск отпраздновал День благодарения вместе с избранным президентом Дональдом Трампом и его семьей в Мар-а-Лаго.

На кадрах, размещенных в интернете, можно увидеть, как они оба сидели рядом, а затем начали танцевать под хит "Y-M-C-A" группы The Village People, сообщает CNN.

К слову, Трамп танцевал буги-вуги и на предвыборных митингах в начале этого года, вызвав волну подражателей в социальных сетях. В четверг избранный президент опубликовал видео на X, бывший Twitter (сервис заблокирован в РФ), на котором видно, как он выскакивает из костюма индейки и танцует под аплодисменты публики.

Между тем сотни людей собрались на Стэйтен-Айленде в Нью-Йорке в пятницу на флешмоб "Танец Трампа" после Дня благодарения, заявив, что хотят, чтобы избранный президент сделал несколько крупных политических шагов в первый же день. Более 200 гуляк танцевали под фирменное шимми будущего главнокомандующего, которое включает в себя аритмичные удары кулаками по воздуху, покачивания бедрами под звуки "YMCA", сообщает The New York Post.

Затем социальные сети были наводнены кадрами, на которых люди, от знаменитостей до поклонников Трампа, имитируют его движения.