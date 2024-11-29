В Тбилиси полиция применила водометы против митингующих

Сотрудники МВД Грузии применили водометы против митингующих возле здания парламента на проспекте Руставели в Тбилиси, пишет ТАСС.

© Парламентская газета

Перед этим МВД предупредило протестующих, что они не должны выходить за рамки закона. Митингующие бросали в полицейских яйца, петарды.

Полицейские также применили перцовый газ против митингующих. Было несколько случаев задержания демонстрантов.

Как писала «Парламентская газета», 28 ноября премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о приостановке до конца 2028 года вопроса открытия переговоров с Евросоюзом о членстве. Также Грузия откажется от бюджетных грантов со стороны ЕС. По словам Кобахидзе, европейские политики и бюрократы используют выделяемые гранты и кредиты для шантажа Грузии.

В тот же день возле здания парламента начались акции протеста. Митингующие перекрывали центральную улицу города — проспект Руставели.