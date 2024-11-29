Демонстранты устроили жесткие стычки с силовиками в Тбилиси

Возле здания грузинского парламента в Тбилиси начались жесткие стычки демонстрантов с местными силовиками. Об этом в пятницу, 29 ноября, сообщает Telegram-канал Shot.

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По предоставленной информации, протестующие требуют немедленного продолжения переговоров о вступлении страны в Евросоюз до 2028 года. Они выражают недовольство в связи с принятым решением о заморозке этого диалога с руководством ЕС.

В ходе протестов спецназ начал прибегать к водометам и слезоточивому газу. Протестующие ответили петардами и камнями. Точной информации о числе пострадавших или задержанных в настоящий момент нет, говорится в публикации.

В ночь на 29 ноября спецназ также применил водомет, чтобы разогнать протестующих. Акция протеста началась после того, как премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе 28 ноября сообщил, что власти решили до 2028 года не ставить в повестку дня вопрос переговоров с Евросоюзом о членстве и не принимать бюджетные гранты ЕС.

В Тбилиси во время акции протеста пострадал сотрудник МВД. Об этом сообщили 28 ноября в ведомстве Грузии.

Грузия намерена проводить прагматичную политику касательно взаимоотношений с РФ. Об этом 28 ноября высказался Ираклий Кобахидзе.