В Нидерландах допустили визит Нетаньяху без его ареста

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху может посетить Нидерланды без ареста по выданному Международным уголовным судом ордеру. Об этом заявил голландский премьер Дик Схоф, передает Reuters.

Ранее глава МИД Нидерландов Каспар Вельдкамп сказал в парламенте, что королевство признает юрисдикцию МУС и исполнит ордер на арест, если Нетаньяху приедет в страну.

При этом, по словам Схофа, даже в рамках обязанностей государства по отношению к суду «все еще есть сценарии, при которых премьер Израиля сможет посетить Нидерланды без ареста». Однако он не стал раскрывать, при каких именно обстоятельствах у Нетаньяху получится избежать этого.

Напомним, что МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта за военные преступления в секторе Газа на прошлой неделе. Он является обязательным к исполнению всеми странами, которые признают юрисдикцию суда.