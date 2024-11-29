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Блинкен обсудил с главой МИД Украины поставки вооружений Киеву

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел телефонный разговор с главой МИД Украины Андреем Сибигой, во время которого стороны обсудили обстановку на поле боя, а также поставки американской военной и бюджетной помощи Киеву. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента США Мэттью Миллер, пишет РИА Новости.

Блинкен обсудил с главой МИД Украины поставки вооружений Киеву
© globallookpress.com

Глава Госдепа США заверил украинского министра в поддержке со стороны Вашингтона перед наступлением зимы.

«Госсекретарь сообщил о целях США по обеспечению устойчивой поддержки Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее газета The Times писала, что избранный президент США Дональд Трамп может решить не предоставлять Украине 6,5 миллиарда долларов, выделенных действующей администрацией Джо Байдена, и использовать деньги в других целях.

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