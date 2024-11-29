В Европарламенте обратились к ЕС из-за конфликта на Украине

Европейский союз (ЕС) не должен втягиваться в конфликт на Украине.

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Об этом депутат Европарламента от Австрийской партии свободы (АПС) Гаральд Вилимски заявил в обращении, опубликованном на официальном сайте партии.

«Евросоюз не должен втягиваться в конфликт. Совместное развертывание европейских солдат еще больше обострит ситуацию с безопасностью в Европе и поставит в невыносимое положение такие страны, как Австрия, которые придерживаются вечного нейтралитета», — говорится в заявлении.

По словам депутата, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен должна открыто высказаться против отправки европейских солдат на Украину, поскольку подобный шаг может сделать разрешение конфликта дипломатическим путем невозможным. Он также призвал ЕС выступить посредником в процессе мирного урегулирования, а Австрию — сохранять приверженность нейтралитету.

Ранее Европарламент утвердил резолюцию по поставкам оружия Украине и санкциям против России. Резолюцию с призывом наращивать поставки дальнобойных ракет и боевых самолетов приняли большинством голосов евродепутатов.