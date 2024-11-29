В МВД Грузии заявили о планах блокирования объектов протестующими

Участники антиправительственных митингов в Тбилиси обсуждают в соцсетях возможность блокировки стратегических объектов. Об этом сообщил замглавы МВД Грузии Александр Дарахвелидзе, передает ТАСС.

Он уточнил, что демонстранты рассматривают возможность блокировки таких стратегических объектов, как телерадиовещатель, железнодорожные вокзалы и центральные магистрали. Кроме того, по словам Дарахвелидзе, они вооружаются железными трубами и дубинками, чтобы противостоять правоохранителям.

На этом фоне замглавы МВД напомнил митингующим, что все противозаконные действия повлекут за собой уголовную ответственность.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе объявил, что до 2028 года Грузия не будет ставить вопроса об открытии переговоров по вступлению Евросоюза и откажется на этот срок от любых бюджетных грантов со стороны ЕС. После этого на площади перед парламентом страны собрались митингующие. Через время протест перерос в потасовку с полицией, в результате которой пострадали стражи порядка, демонстранты и представители СМИ. Позже спецназ разогнал демонстрантов и под утро полностью освободил проспект Руставели перед парламентом.