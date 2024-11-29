Сибига обратился с призывом к НАТО

Глава МИД Украины Андрей Сибига призвал НАТО на министерской встрече в Брюсселе на следующей неделе пригласить Киев стать членом альянса.

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Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на попавшее в его распоряжение письмо министра.

"Я призываю вас одобрить решение пригласить Украину стать членом альянса в качестве одного из результатов встречи глав МИД стран НАТО 3-4 декабря", - написал Сибига.

В Киеве многократно заявляли о желании как можно скорее стать полноправным членом НАТО, в сентябре 2022 года Украина подала заявку на вступление в альянс в ускоренном порядке. В вооруженных силах страны вводят стандарты НАТО, а офицерский состав планируют обязать свободно владеть английским. При этом в организации неоднократно подчеркивали, что присоединение Украины к альянсу невозможно, пока страна находится в состоянии конфликта.