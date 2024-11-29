Глава Евросовета Шарль Мишель передал свои полномочия Антониу Коште

Глава Европейского совета и экс-премьер Бельгии Шарль Мишель передал свои полномочия португальцу Антониу Коште, который приступит к работе 1 декабря синхронно со вступлением в должность второго состава Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. Официальная церемония передачи полномочий прошла в резиденции Евросовета в Брюсселе, передает корреспондент ТАСС.

Кошта был назначен на этот пост на саммите ЕС в июне 2024 года одновременно с продлением полномочий главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Мишель пожелал Коште "хранить единство Евросоюза", которое, по его мнению, "является волшебным шаром Евросоюза", хранящим "европейское могущество". Одной из своих главных заслуг на этом посту он назвал массированные поставки оружия Украине и введение санкций против России.

Политика не изменится

Кошта поблагодарил Мишеля и призвал страны Евросоюза "вместе добиваться безопасности и процветания Европы". Он подчеркнул, что главной для него станет защита европейских ценностей. Он повторил, что единство - "это животворящая сила Евросоюза", призвав в то же время не забывать о "европейском многообразии". Кошта призвал добиваться "мира на Украине" с соблюдением ее "территориальной целостности" и в "соответствии с международными нормами".

На политический курс Евросоюза перестановка не окажет никакого влияния. Глава Европейского совета не имеет исполнительных функций. Он выступает наряду с главой Еврокомиссии - представителем Евросоюза на международной арене на высшем уровне, а также со своим аппаратом выполняет технические функции председательства на заседаниях Европейского совета, куда входят главы государств и правительств всех стран ЕС. В его же функции входит поиск компромисса при возникновении споров в Евросовете.

Впрочем, Еврокомиссия фон дер Ляйен готовит в ближайшее время обширную реформу Евросоюза под предлогом подготовки сообщества к новому расширению, которая будет включать расширение полномочий самой Еврокомиссии и дальнейшее сокращение суверенитета стран-членов. В частности, предполагается лишить европейские страны права вето в Евросовете и перейти к принятию решений большинством голосов, а не по принципу компромисса. Это автоматически снимет с Кошты наиболее сложную задачу на этом посту - поиск наименьшего общего знаменателя при любых разногласиях европейцев.

Потомственные лидеры

Как ранее написало европейское издание Politico, лидеры Евросоюза "с нетерпением" ждали смены руководства Евросовета. Они недовольны работой Мишеля, которую издание на основании свидетельств своих дипломатических источников называет "хаотической", а самого Мишеля характеризует как человека, более заинтересованного в своей карьере, чем в европейском проекте.

Широко известной чертой работы Мишеля стал его острый конфликт с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, который в последние полтора года привел к прекращению практики совместных визитов за рубеж глав Еврокомиссии и Евросовета, что ранее было нормой. По информации европейских СМИ, фон дер Ляйен приложила определенные усилия, чтобы не допустить продления полномочий Мишеля на саммите Евросоюза в июне этого года, где она сама была утверждена на второй срок. Мишель также пытался препятствовать продлению фон дер Ляйен, но не преуспел.

Мишель, как и фон дер Ляйен, является одним из многих потомственных европейских лидеров. Его отец Луи Мишель, крупный бельгийский политик, с 2004 по 2009 годы занимал пост "еврокомиссара по вопросам развития и гуманитарной помощи" в первой Еврокомиссии Жозе Мануэла Баррозу, курируя отношения со странами Африки. В Бельгии его иногда насмешливо называли "еврокомиссаром по делам колоний".