В Бразилии похитили британскую модель с 11-летним сыном

Британскую модель Лусиану Кертис с мужем и 11-летним сыном похитили в Бразилии. Об этом сообщает Daily Mail.

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Лусиана Кертис, которая работала с Бейонсе и появлялась на обложках журналов Marie Claire и Cosmopolitan, была взята в заложники вместе со своим мужем-фотографом Энрике Жандре и их 11-летним ребенком, когда они выходили из ресторана в Сан-Паулу. Вооруженные грабители, устроившие засаду, удерживали их около 12 часов,угнали их машину и забрали деньги с их банковских счетов, после чего отпустили их.

Тревога была поднята в четверг, 28 ноября, когда старший ребенок похищенной пары обнаружил, что остальные члены семьи не вернулись домой, и сообщил об этом родственнику, который вызвал полицию. Лусиана Кертис, ее муж и младший ребенок были отпущены похитителями, когда полиция начала их поиски. Правоохранительные органы обратились за помощью к местным жителям, после чего пара была вывезена в безопасное место.