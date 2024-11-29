Иран назвал главную цель переговоров с "евротройкой" в Женеве

Разработка дорожной карты по возвращению к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе будет главной темой переговоров европейской тройки (Великобритании, Германии и Франции) и Ирана в Женеве. Об этом агентству Reuters сообщили участники консультаций.

Иранская ядерная сделка 2015 года предусматривала снятие с Тегерана наиболее жестких ограничений, включая санкции СБ ООН, в обмен на сокращение темпов развития ядерной программы Ирана. В 2018 году тогдашний президент США Дональд Трамп вышел из СВПД, объясняя свое решение тем, что снятие рестрикций позволит исламской республике нарастить военный потенциал и создать ядерное оружие. Выход США из сделки привел к восстановлению западных, но не ооновских санкций против Ирана. Россия и Китай - участники соглашения - выступили против решения Вашингтона.

Администрация президента США Джо Байдена после поражения Трампа на выборах 2020 года вела непрямые переговоры с Тегераном в Австрии, а затем в Омане. Консультации в Вене завершились безрезультатно в 2022 году. Переговорный процесс в Маскате был заморожен из-за вторжения Израиля в Ливан 1 октября этого года и неопределенности по поводу исхода выборов американского президента 5 ноября. Трамп после победы на выборах дал понять, что вернется к политике максимального давления на Иран. Его советники не исключают жестких мер против республики. В Тегеране посоветовали Трампу перейти к "максимальной мудрости", иначе США потерпят "максимальное поражение", так как Иран ускорит развитие ядерной программы.

Европейские дипломаты в беседе с Reuters заявили, что на сегодняшних переговорах в Женеве Запад хочет создать почву для договоренностей по иранской ядерной программе до возвращения Трампа на пост президента 20 января 2025 года, так как неясно, какие шаги предпримет новый американский лидер в отношении СВПД.

Иранская сторона считает, что в случае создания дорожной карты переговоров по возвращению к сделке, США будут выбирать между "восстановлением СВПД или его уничтожением". Кроме того, Тегеран намерен проинформировать Москву и Тегеран о результатах консультаций в Женеве.

СВПД предусматривает механизм отката (snapback), согласно которому страны - участницы соглашения в случае невыполнения Ираном договоренностей о сокращении ядерной программы (а сейчас это невозможно из-за невыполнения Соединенными Штатами своей части сделки) после октября 2025 года могут инициировать восстановление санкций СБ ООН против Ирана. По словам иранских собеседников Reuters, "механизм отката - главная проблема на пути разрешения спора вокруг ядерной программы". 28 ноября глава МИД Ирана Аббас Арагчи предупредил, что Тегеран может отменить запрет на создание страной ядерного оружия в случае восстановления санкций СБ ООН против республики.