Пока вы не уснули: Япония о мире с РФ и Зеленский о переговорах Шольца и Путина

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Япония захотела заключить мир с Россией

Премьер-министр Японии Сигэру Исиба заявил, что японская сторона, несмотря на сложности в отношениях с Россией, нацелена на «решение территориальной проблемы и заключение мирного договора». Об этом пишет ТАСС.

Такое заявление, по данным издания, глава правительства сделал в программной речи перед парламентом.

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Зеленский высказался о переговорах Шольца и Путина

Владимир Зеленский заявил, что знает детали телефонного разговора, который состоялся между канцлером Германии Олафом Шольцем и президентом России Владимиром Путиным 15 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на социальные сети Зеленского.

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Сырский принял решение по Покровску и Курахово

© Zuma/TACC

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что принял решение усилить группировку украинской армии на Покровском и Кураховском направлениях. Об этом он написал на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Орбан жестко высказался о запуске «Орешника» Россией

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сказал, что запуск новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» заставляет задуматься весь Запад. Он призвал западные страны к осмотрительности.

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Британские спецслужбы раскрыли «ошеломляюще безрассудную кампанию» России

© EPA/TACC

Секретная разведывательная служба МИД Великобритании МИ-6 раскрыла якобы проводимую Россией диверсионную кампанию, сообщил глава ведомства Ричард Мур. Его слова приводит агентство Reuters.

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Банк России оценил влияние санкций на курс рубля

Новые санкции западных стран против российских банков спровоцировали рост волатильности на валютном рынке. Такие выводы содержатся в «Обзоре финансовой стабильности», опубликованном на сайте Банка России.

Однако данный фактор, как полагают в регуляторе, носит для российской валюты краткосрочный характер.

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В Госдуме объяснили изменения правил брони от мобилизации для предприятий

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин заявил телеканалу RTVI, что с марта 2025 года бронированием граждан от мобилизации будут заниматься только федеральные ведомства и Минобороны РФ.

«Если раньше бронированием служащих могли заниматься предприятия, региональные власти, то с марта 2025 года эти полномочия передаются федеральным властям, Министерству обороны и так далее», — сказал Заварзин.

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Арестован сын российского олигарха

Российский суд арестовал сына красноярского олигарха Владимира Егорова Антона Егорова, подозреваемого в хищении 98 миллионов рублей. Об этом сообщает «РЕН ТВ» в своем Telegram-канале.

Егоров младший подозревается по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Он арестован на два месяца.

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Российская туристка погибла в Таиланде

На юге Таиланде, где продолжаются сильные наводнения, утонула 24-летняя российская туристка. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, россиянка отдыхала вместе со своим молодым человеком на острове Самуи.

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Российский футболист арестован по подозрению в убийстве

© Соцсети

Бывший футболист российского клуба «Квант» Виталий Мельников арестован по подозрению в убийстве. Об этом пишет Telegram-канал «Типичный Обнинск».

Мельников и еще пятеро мужчин арестованы до 18 января 2025 года.

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