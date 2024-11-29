FT: Маск может сгладить противоречия между США и КНР

Илон Маск за счет тесных связей в Пекине может поспособствовать сглаживанию противоречий между избранным президентом США Дональдом Трампом и Китаем. Такое мнение высказывает газета Financial Times (FT) со ссылкой на аналитиков.

По сведениям издания, Маск стал "потенциально значимым игроком в отношениях между двумя сверхдержавами". Дональд Трамп начнет второй срок на посту президента в окружении помощников, негативно настроенных по отношению к КНР. Однако у одного из ближайших его советников - Маска - подход к Китаю иной, говорится в публикации.

У самого богатого человека на планете, по утверждению издания, "тесные связи" с китайским руководством. Маск стремится к принятию Пекином важных решений в отношении своего бизнеса в КНР. Он касается производства электромобилей компанией Tesla, которая получила в КНР миллиарды долларов выгодных кредитов и налоговые льготы.

По словам аналитика американского инвестиционного банка Jefferies Филиппа Ушуа, Маск потенциально может в значительной степени поспособствовать налаживанию отношений между Китаем и администрацией Трампа. Учитывая ставки для Tesla, можно ожидать, что он будет действовать в качестве "сдерживающего фактора" в отношении намерения Трампа ввести тарифы против китайской продукции, полагает эксперт.

Трамп пообещал установить дополнительные тарифы в размере 10% на все китайские товары в связи с тем, что в США якобы поступает контрабанда наркотиков из Китая. МИД КНР заявил, что власти страны проводят жесткую политику по борьбе с наркотиками, а распространение в США синтетического опиоида фентанила - американская проблема.

Ранее избранный президент объявил, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят новое ведомство, которое будет заниматься повышением эффективности правительства и борьбой с бюрократией. Трамп выиграл выборы 5 ноября. Он нанес поражение представительнице демократов вице-президенту США Камале Харрис. Республиканцам удалось взять под контроль Сенат Конгресса. Они также могут получить большинство в Палате представителей. Инаугурация Трампа состоится 20 января 2025 года.