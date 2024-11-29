Боррель заявил, что Европа давно не "центр мира"

Европа уже давно не является "центром мира", ее нынешнее положение является хрупким. Такое мнение выразил уходящий глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель.

"Европейцы не могут продолжать думать, что являются центром мира, потому что это не так, мы уже давно не являемся [центром], - заявил он в интервью радиостанции RNE. - Мы [представляем] 5% населения мира, <...> мы утратили вес в глобальной экономике". "У нас значительное технологическое отставание в передовых отраслях, очень низкая рождаемость, очень слабая оборона", - добавил дипломат, чьи полномочия истекают в ноябре 2024 года.

По его мнению, конфликт на Украине стал сигналом к пробуждению для ЕС.