Кобахидзе пригрозил послу ЕС мерами

Власти Грузии примут дипломатические меры, если посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский не прекратит вмешиваться во внутренние дела страны и не изменит риторику. Об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе на брифинге.

По словам грузинского премьера, посол ЕС давно делает заявления в пользу оппозиции и против грузинских властей, что является нарушением Венской конвенции.