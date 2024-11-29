Боррель: без западной помощи Киеву конфликт на Украине закончится

Уходящий глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель считает, что конфликт на Украине завершится, если Киев перестанет получать западную помощь.

"Все вокруг говорят о том, что думает [избранный президент США Дональд] Трамп, когда собирается быстро положить конец войне, - заявил дипломат в интервью испанской радиостанции RNE. - Если мы перестанем помогать Украине, Украина не сможет защитить себя и война закончится". "Я не хочу, чтобы это стало способом завершения этой войны, - добавил он. - Трамп хочет завершить [конфликт] так? У него есть другое справедливое решение? Этого я не знаю".

"Я не могу придумать другого способа быстро закончить войну, кроме как прекратить помогать Украине и поставить ее на колени перед Кремлем", - утверждал Боррель, чьи полномочия истекают в ноябре 2024 года.

Ему на смену придет эстонка Кая Каллас.

Российские власти неоднократно заявляли, что накачивание Украины оружием не снизит решимость Москвы и не изменит ход специальной военной операции.