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Стали известны детали плана Трампа по Украине

Будущий советник нового президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майк Уолц в последние дни взвешивает несколько предложений по прекращению украинского кризиса, сообщает CNN со ссылкой на два источника, знакомых с вопросом. Детали стратегии все еще прорабатываются, но чиновники Трампа, скорее всего, будут настаивать на прекращении огня на раннем этапе переговоров, чтобы временно заморозить конфликт.

По словам источников CNN, администрация Трампа также будет настаивать, чтобы европейские союзники США и страны НАТО взяли на себя большую часть расходов на поддержку Украины. Уолц уже заявил, что при Трампе США будут стремиться восстановить сдерживание, мир и остановить «лестницу эскалации». По данным CNN, Уолц сейчас рассматривает план генерала Кейта Келлогга, назначенного Трампом на должность спецпредставителя по России и Украине. План Келлогга предусматривает продолжение военной помощи Украине при условии участия Киева в мирных переговорах. При этом планы Украины по вступлению в НАТО будут отложены на длительный период.

«Россия предупреждает о еще более мощных ударах»

Россия 28 ноября нанесла комплексный удар по военным объектам и инфраструктуре ВСУ с использованием десятков ракет и беспилотников. Президент РФ Владимир Путин заявил, что это стало ответом на удары Киева по российской территории американскими ракетами большой дальности.

Путин предупредил, что ответные удары могут быть усилены в случае продолжения атак ВСУ и могут затронуть «центры принятия решений» в Киеве, пишет The New York Times. Россия и Украина в последние недели были вовлечены в цикл эскалации, подчеркивает газета. Опрошенные NYT аналитики заявили, что обе стороны пытаются улучшить свои позиции на будущих переговорах, которые обещает инициировать новоизбранный президент США Дональд Трамп.

«Румынский Кеннеди» потряс Европу

На выходных в Румынии прошел первый тур президентских выборов, победу в котором (вопреки прогнозам) одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску, набравший популярность с помощью соцсетей. Действующий премьер Марче Чолаку занял лишь третье место и не прошел во второй тур. СМИ называют Джорджеску правым или даже «крайне правым» кандидатом. Однако иногда кого-то называют «крайним» только потому, что он выступает против доминирующей повестки, подчеркивает хорватское издание Advance.

Advance отмечает, что Румыния - «геостратегически очень важная страна». Она граничит с Украиной, имеет около 200 километров побережья Черного моря, является ключевым игроком НАТО в отправке оружия Киеву, а также «базой» на случай эскалации конфликта. Короче говоря, Румыния необходима НАТО в рамках украинского кризиса, отмечает Advance. Считается, что Джорджеску может сорвать планы НАТО. Он призывает сделать ставку на экологичное сельское хозяйство, христианские ценности и национальный суверенитет, а президента РФ Владимира Путина он называл настоящим лидером. Его программа похожа на программу Роберта Кеннеди-младшего, которого Дональд Трамп выбрал свои министром здравоохранения.

«Орешник меняет ход конфликта»

Бывший сотрудник Госдепартамента США Мэтью Хох заявил, что новая российская гиперзвуковая ракета «Орешник» «меняет ход игры» в украинском конфликте. Об этом Хох рассказал в эфире Judging Freedom.

Хох подчеркнул, что новая ракета движется со скоростью на порядок выше скорости звука, она неуловима для западных систем ПВО. В масштабах Европы это дает Москве преимущество, которого раньше у российских сил не было, считает экс-сотрудник Госдепа. По словам Хоха, посыл России западным странам таков: «вот к чему все приведет», если они продолжат двигаться по пути эскалации. По его мнению, в исторической перспективе станет ясно, что применение «Орешника» было переломным моментом, ключевым ориентиром и историческим решением.

В Канаде произошла вспышка цинги

Болезнь, которая, как принято считать, поражала только моряков XVIII века, вновь появилась в Канаде, сообщает CTV. Канадские врачи выявили на севере провинции Саскачеван 27 случаев цинги, вызванной длительным и тяжелым дефицитом витамина C. Эксперты заявили, что вспышка заболевания подчеркивает более широкую проблему бедности и отсутствия продовольственной безопасности в сельских и отдаленных общинах по всей стране.

Возраст пациентов с цингой составил от 20 до 80 лет. Большинство из них - коренные жители Канады. Симптомы цинги включают усталость, боль в суставах, синяки, кровоточащие десны и шатающиеся зубы. Основным источником витамина С являются фрукты и овощи, в том числе апельсины и брокколи. Рекомендуемые суточные дозы различаются в зависимости от возраста и пола. Врачи выяснили, что многие пациенты с цингой в основном питались консервами. По данным Статистического управления Канады, уровень продовольственной необеспеченности в провинциях страны вырос с 18,4 до 22,9 процента в 2023 году. Больше всего пострадало чернокожее и коренное население. При этом среднестатистическая семья из четырех человек в северных общинах тратит на продукты в неделю примерно на 80 долларов больше по сравнению с семьями в южной части страны.