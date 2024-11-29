Маска возмутила инициатива властей Австралии

Запрет на использование социальных сетей для лиц младше 16 лет одобрили в Австралии без должного рассмотрения доказательств и учета мнения молодых людей, заявил владелец компании Meta (организация признана в России экстремистской и запрещена).

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Напомним, что палата представителей Австралии приняла законопроект, который запрещает детям пользоваться соцсетями.

По данным СМИ, основные партии страны поддержали законопроект, в соответствии с которым TikTok, Facebook (запрещен в РФ; принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской), Snapchat, Reddit, X (заблокирован в России) и Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) будут отвечать за нарушение закона штрафами в размере до 50 миллионов австралийских долларов (33 миллиона долларов США).

За документ проголосовали 102 депутата, против высказались всего 13. Сообщалось также, что у интернет-платформ будет ровно год на то, чтобы придумать, как обеспечить на практике соблюдение возрастных ограничений.

Австралийские политики называют новый закон первым в мире, запрещающим соцсети, и утверждают, что он необходимо для того, чтобы следующее поколение подростков не сталкивалось с "таким же вредоносным контентом" в ближайшие годы.

Как пишет Guardian, большинство компаний, занимающихся социальными сетями, заявили, что будут соблюдать запрет, чтобы не получить большой штраф. Но при этом "они выразили неуверенность в том, как будет применяться закон, и обеспокоенность его потенциальными последствиями".

Илон Маск, владелец соцсети X, также раскритиковал законопроект и предположил, что это "скрытый способ контролировать доступ к интернету для всех австралийцев".

И все же в пятницу министр сельского хозяйства Австралии Мюррей Уотт заявил, что компании, работающие в сфере социальных сетей, должны серьезно отнестись к запрету и осознать, что они "заинтересованы в сохранении своей репутации и социальной лицензии".

Как пишет издание, министр образования Франции Анн Жетан признала, что тоже хотела бы ввести в стране запрет, аналогичный австралийскому.

Некоторые другие европейские лидеры также выразили заинтересованность подобной мерой. Так, газета Blick, издающаяся в Цюрихе, публикует отзывы читателей на австралийский закон - большинство из них выступает за то, чтобы аналогичный запрет был принят и в Швейцарии.