Объекты припортовой инфраструктуры получили повреждения в Одесском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале одесского горсовета.

"В Одесском районе повреждены <...> объекты припортовой и транспортной инфраструктуры", - отметили в горсовете.

Какие это объекты и где конкретно они находятся, не уточняется.

Ночью в регионе дважды объявлялась воздушная тревога.

Власти Николаевской и Одесской областей периодически сообщают о повреждениях портовой инфраструктуры и складов.

При этом заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский указывал, что киевские власти под прикрытием зерновой сделки использовали портовые объекты и зернохранилища в военных целях. На заседании Совета Безопасности ООН 9 октября 2023 года постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя заявил, что зернохранилища и портовая инфраструктура на Украине в случае их использования для складирования боеприпасов и тяжелой техники будут уничтожаться.