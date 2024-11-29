В Эстонии переименуют «русские» школы

Власти Таллина приняли решение о переименовании двух гимназий, исключив из их названий слово «русский». Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

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Как говорится в публикации, на заседании Таллинского городского собрания были одобрены решения о переименованиях Ласнамяэской русской гимназии и Русской гимназии Хааберсти. В результате этих изменений начиная с 1 марта 2025 года Русская гимназия Хааберсти будет называться Таллиннской гимназией Хааберсти, а Ласнамяэская русская гимназия станет Гимназией Тяхесаю с 1 сентября 2025 года.

Также отмечается, что ни один из депутатов Таллинского городского собрания не выступил против этих переименований, в результате чего слово «русский» останется в названиях только трех муниципальных школ города.

В четверг стало известно, что власти Эстонии могут запретить подачу документов на оформление вида на жительство (ВНЖ) на русском языке. Отмечается, что при подаче необходимых документов на оформление ВНЖ в Эстонии будут учитываться новые требования властей. К примеру, речь идет об обязательном владении эстонским языком на уровне не ниже A2.