На Западе признали неспособность Европы заменить США в помощи Украине

Европа на фоне собственных проблем с увеличением оборонных расходов и безопасностью не сможет «заменить» США в помощи Украине, если избранный президент Дональд Трамп решит свернуть политику нынешней администрации Белого дома в отношении Киева.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Что бы ни делала Европа, консенсус заключается в том, что она не сможет в ближайшее время заменить США», — говорится в сообщении издания.

Европейским союзникам Киева, пишет агентство, которые и так с трудом удовлетворяют свои собственные потребности в обороне и перевооружении, «все равно придется заполнить пробел», если США свернут свою помощь Украине.

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Как напоминает Bloomberg, избранный президент заявил, что прекратит войну немедленно после вступления в должность в январе. Это привело к предположениям о том, что США могут сократить поддержку Киева.

До этого сообщалось, что Трамп в рамках урегулирования украинского конфликта может навязать Украине «катастрофическую сделку».