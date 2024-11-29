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Борис Джонсон признал, что Запад ведет войну с Россией чужими руками

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признал, что Запад вовлечен в прокси-конфликт с Россией, при этом воюя чужими руками, пишет ТАСС со ссылкой на интервью Джонсона британской газете The Daily Telegraph.

"Мы ведем войну чужими руками, но не даем тем, чьими руками мы ее ведем, возможности делать их дело. Мы годами позволяем им сражаться одной рукой, тогда как вторая заведена за спину и связана, а это жестоко", - приводит агентство слова экс-главы правительства.

Французская оппозиция вновь призвала к отставке Макрона

Партия "Непокоренная Франция" и ее лидер Жан-Люк Меланшон в очередной раз призвали к отставке президента страны Эммануэля Макрона, а также правительства во главе с премьер-министром Мишелем Барнье, сообщает РИА Новости со ссылкой на запись партии в социальной сети Х.

"Правительство Барнье доживает свои последние минуты. Макрону придется уйти: через импичмент или через отставку", - заявила представляющая левую оппозицию партия в социальной сети Х.

Чад разорвал соглашение о военном сотрудничестве с Францией

Правительство Чада разрывает соглашение об оборонном сотрудничестве с Францией, пишет РИА Новости со ссылкой на МИД африканской страны.

"Правительство Республики Чад информирует национальное и международное сообщество о прекращении подписанного 5 сентября 2019 года соглашения об оборонном сотрудничестве с Французской Республикой", - приводит агентство сообщение, опубликованное в официальном аккаунте МИД Чада в социальных сетях.

Байдена возмутили российские удары по ВСУ

Действующий президент США Джо Байден, назвал ответные российские удары по позициям украинских военных "возмутительными", сообщает РИА Новости

"Это нападение возмутительно и служит еще одним напоминанием о срочности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии", - заявил Байден.

Примечательно, что Джо Байден неоднократно одобрял поставки ВСУ американского оружия, которое те используют против мирных жителей регионов РФ.

В США признали успешную стратегию России в отношении Запада

России удается эффективно воздействовать на Запад, заставляя их принимать решения, выгодные для Москвы, пишет РИА Новости со ссылкой на американский телеканал CNN.