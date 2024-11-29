В ЕС заявили о контроле США над сельским хозяйством Украины

Американские компании скупают сельскохозяйственные земли Украине в попытке установить контроль над этим сектором, сообщила член Европарламента (ЕП) от Польши Барбара Бонте. О скупке украинских земель компаниями из США евродепутат рассказал в рамках своего обращения к Еврокомиссии (ЕК), текст которого изучила «Лента.ру».

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«Согласно нескольким тревожным сообщениям, главным образом американские, но также и саудовские агропромышленные и инвестиционные компании массово покупают украинские сельскохозяйственные земли. Например, сообщается, что Cargill, ADM, Blackrock, Oaktree Capital Management и Bunge Limited получили контроль над большей частью сельскохозяйственных земель Украины», — пишет Бонте.

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Соединенные Штаты стремятся окупить свою военную поддержку Украины и обеспечить геополитическое присутствие там по послевоенному сценарию посредством контроля над украинскими сельскохозяйственными землями и прибылью, которую они приносят Барбара Бонте член Европарламента от Польши

В связи с этим она задает Еврокомиссии вопрос о том, каким образом она намерена помешать США вмешиваться в дела Украину.

«Как Еврокомиссия оценивает влияние этой распродажи европейских сельскохозяйственных угодий транснациональным корпорациям, обслуживающим интересы только США, на стратегическую зависимость ЕС от поставок продовольствия? Как Еврокомиссия намерена бороться с этим воздействием?» — спросила член ЕП.

Ранее депутат Национального собрания от партии «Национальное объединение» Себастьян Шеню назвал вступление Украины в ЕС тяжелым ударом для Франции, поскольку в таком случае Париж, по его словам, столкнется с угрозой для сельского хозяйства.