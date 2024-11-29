NYT: Иран стремится к разрядке напряженности из-за победы Трампа на выборах в США

Иран смягчил свою позицию во внешней политике, стремясь к разрядке напряженности после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. Об этом со ссылкой на неназванных иранских чиновников пишет газета New York Times.

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"Переход Ирана от жестких высказываний к более примирительному тону всего за несколько недель обусловлен событиями внутри страны и за рубежом... Решение о переориентации было вызвано победой Трампа на выборах 5 ноября, а также опасениями по поводу непредсказуемого лидера, который в свой первый срок проводил политику максимального давления на Иран", – указано в сообщении.

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В материале отмечается, что на смягчение позиций Ирана оказало влияние и нанесение Израилем тяжелых потерь в Ливане группировке "Хезболла". Данные проблемы заставили Иран пересмотреть свой подход, утверждает газета.

Иранские источники также сообщили, что Тегеран приостановил планы по нанесению удара по Израилю после победы Трампа, чтобы не усугублять напряженность с новой администрацией в США. Кроме того, они заявили, что планы Трампа по прекращению боевых действий на Ближнем Востоке и на Украине импонируют Ирану.

Ранее газета New York Times сообщила, что миллиардер и близкий советник Трампа Илон Маск встретился с постпредом Ирана при ООН, чтобы обсудить, как разрядить напряженность между Ираном и США. По словам источников газеты из числа высокопоставленных иранцев, встреча Маска с послом Амиром Саидом Иравани длилась более часа и проходила в секретном месте. Они также назвали встречу "позитивной" и "хорошей новостью".