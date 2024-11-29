СМИ: спецпредставитель Трампа по Украине столкнется с невыполнимой задачей

Кит Келлог, которого избранный президент США Дональд Трамп назначил спецпредставителем по Украине, столкнется с "практически невыполнимой задачей". Об этом пишет Der Spiegel.

В материале отмечается, что Келлогу предстоит найти сделку, которая бы в равной степени устроила обе стороны, что на текущий момент выглядит почти невозможным. Кроме того, положение для Келлога усложняется тем, что Трамп в ходе своей предвыборной гонки неоднократно давал громкие обещания о том, что закончит конфликт на Украине за сутки.

Трамп выбрал кандидата на должность спецпредставителя по Украине

Ранее СМИ писали, что помощник Трампа по нацбезопасности Майк Уолц рассматривает ряд предложений по урегулированию конфликта на Украине, в том числе прекращение огня на период переговоров. Среди предложений, которые изучает Уолц, есть и предусматривающее сохранение за Россией утраченных Украиной территорий в обмен на членство страны в НАТО. При этом отмечается, что в окружении Трампа мало людей, поддерживающих идею приглашения Украины в Альянс в ближайшее время.

Власти РФ неоднократно подчеркивали, что мирные переговоры должны проводиться с учетом реалий сегодняшнего дня и положения на фронте. В частности, Владимир Путин отмечал, что Россия настроена на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине на базе уже достигнутых ранее договоренностей в Стамбуле.