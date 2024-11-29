Зеленский подписал закон, позволяющий дезертирам вернуться в ВСУ без наказания
Владимир Зеленский подписал закон, позволяющий дезертирам вернуться на военную службу без какого-либо наказания. Об этом сообщает РИА Новости.
На сайте Верховной рады Украины под законопроектом о внесении изменений в закон "О воинской обязанности и военной службе" появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.
Зеленский предупредил украинцев о скором усилении угроз со стороны России
Ранее сообщалось, что парламент Украины во втором чтении принял законопроект о дезертирстве.
В документе говорится, что военные, добровольно вернувшиеся на службу в течение трех суток, смогут возобновить свой контракт и получить все надлежащие выплаты и социальные гарантии.
По словам депутата Ирины Геращенко, это шанс для тех, кто самовольно покинуть часть.