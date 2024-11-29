У здания парламента в Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией

Спецназ Грузии начал разгонять протестующих, собравшихся у здания парламента страны в Тбилиси. Об этом сообщает ТАСС.

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Силовики окружили митингующих, оставив им один проход, ведущий в противоположную от здания законодательного органа сторону.

Полицейские активно используют водометы и слезоточивый газ. Протестующие разбегаются. Слышны свист и крики. Демонстранты держат в руках флаги Грузии и ЕС.

Спецназ применил водомет для разгона протестующих в Тбилиси

Есть и пострадавшие. Им оказывают помощь дежурящие у здания парламента медики.

Акция протеста началась в Тбилиси вечером 28 ноября после заявления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров о вступлении страны в Евросоюз.

На митинге была замечена глава государства Саломе Зурабишвили.