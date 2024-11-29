Садовник Борреля высказал ему претензии из-за поддержки ЕС Украины

Уходящий с поста верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель признался, что его садовник возмущен тем, что налоги европейцев тратятся на поддержку Украины. Об этом он рассказал в интервью агентству ANSA.

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"Мой садовник спросил у меня: "Почему я должен платить из своего кармана своими налогами за Украину?". Справедливый вопрос", - цитирует РИА Новости Борреля.

В Брюсселе недостаточно разъясняют, для чего нужно помогать Киеву, в результате европейцы могут перестать поддерживать помощь Украине, признал еврокомиссар.

Боррель высказался о помощи Киеву после прихода Трампа к власти

Он также отметил, что опасается приближения "момента истины" в вопросе дальнейшего финансирования Украины, если США перестанут делать это.

Ситуация серьезная, убежден еврокомиссар. Если Вашингтон перестанет помогать Киеву, то Европе придется мобилизовать имеющиеся у нее ресурсы, добавил Боррель, подчеркнув, что время имеет значение.

Напомним, в середине ноября Боррель пообещал закончить поставку для ВСУ обещанного Евросоюзом одного миллиона снарядов до конца 2024 года. Он также сообщил, что ЕС предоставил Украине более 980 тысяч боеприпасов.