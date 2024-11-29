Бывший канцлер Германии Ангела Меркель (занимала пост в 2005-2021 годах) признала, что в НАТО не отказывались от поддержки Киева во время процесса реализации Минских соглашений.

"Я тогда все поставила на то, чтобы мы продвинулись вперед на основе Минских соглашений", - сказала она в эфире телеканала ZDF, отвечая на вопрос, почему ЕС не стал оказывать Киеву военную помощь намного раньше. "Но одновременно в НАТО, когда речь шла о поддержке Украины, - на этот счет были масштабные планы - мы никогда не отказывались. Это означает, что у нас было в альянсе что-то вроде разделения рабочего процесса", - утверждает Меркель.

Меркель призналась, что скучает по Макрону

"Я прошу еще раз представить себе, в какой ситуации была Украина в 2014 году. И я тогда с президентом [Франции Франсуа] Олландом сконцентрировалась на поиске дипломатических решений", - заявила она. "К сожалению, это не имело желаемого успеха", - констатировала Меркель.

По ее мнению, "фатальное значение" имела пандемия коронавируса, поскольку лидеры не могли чаще встречаться.

В феврале 2015 года при посредничестве бывших лидеров Германии и Франции Ангелы Меркель и Франсуа Олланда был подписан комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Его ключевые положения были связаны с решением вопросов безопасности, в первую очередь прекращением огня в Донбассе. Впоследствии бывший президент Украины Петр Порошенко, Олланд и Меркель признали, что выполнять договоренности не планировалось уже изначально, а их главная цель состояла в том, чтобы дать киевским властям время для накопления сил и последующего силового подавления восточных регионов.