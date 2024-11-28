В Грузии во время акции протеста пострадал сотрудник МВД

В Тбилиси во время акции протеста против решения правящей партии Грузии о временной остановке процесса интеграции республики в Европейский союз (ЕС) пострадал сотрудник МВД. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МВД страны.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали.

«Несмотря на многочисленные призывы полиции к участникам митинга на месте выразить свой протест мирными способами и не превышать нормы, установленные законом о собраниях и манифестациях, некоторые из собравшихся противостоят правоохранителям и оскорбляют их», — сообщили в министерстве.

Полиция и спецназ оцепили здание парламента Грузии, где проходит массовая акция протеста.

Ранее Грузия отказалась открывать переговоры о вступлении в ЕС до 2028 года. По словам премьер-министра республики Ираклия Кобахидзе, страна также отказывается от всех бюджетных грантов Евросоюза до окончания указанного срока.