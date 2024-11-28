В Тбилиси начались столкновения митингующих с полицией

Столкновения демонстрантов с сотрудниками полиции начались возле парламента в Тбилиси. Об этом пишет ТАСС.

По данным агентства, акции протеста начались в Грузии после решения о приостановке переговоров с ЕС.

Потасовки со стражами порядка происходят по обе стороны здания законодательного органа, уточнили журналисты.

По их данным, силовики пытаются вытеснить протестующих, которые хотят пробраться к служебным входам в парламент. Правоохранители применяют против протестующих перцовый газ.

Зурабишвили заявила, что правительство Грузии объявило войну народу

К демонстрантам присоединилась президент Грузии Саломе Зурабишвили. Она пояснила, что будет с народом до тех пор, пока в республике не будут назначены новые парламентские выборы.