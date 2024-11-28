В Алеппо началась эвакуация мирных жителей

Мирные жители эвакуируются из сирийского Алеппо на фоне масштабного прорыва боевиков террористических группировок. Об этом пишет Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По данным канала, в город прорвались повстанцы из «Свободной сирийской армии» (ССА) и «Хайят Тахрир аш-Шам»* (ХТШ; организация признана террористической и запрещена в России).

Прорыв стал возможен за счет широкого использования дронов и бронетехники, пояснили журналисты. Они добавили, что в захваченных поселениях радикалы срывают портреты действующего президента Сирии Башара Асада.

Вместе с тем, по повстанцам работают сирийские ВВС и российские ВКС. В район прорыва перебрасываются резервы и работает боевая авиация.

Ранее сообщалось, что сирийские вооруженные группировки совершили крупную атаку в провинциях Алеппо и Идлиб. В ходе масштабного наступления им удалось захватить 13 населенных пунктов, в том числе Урм-ас-Сугру и Анджару.

Боевики в Сирии угрожают отрезать Алеппо от Дамаска

В Минобороны Сирии уточнили, что группировки, входящие в террористическую организацию «Джебхан ан-Нусра»* (запрещена в России), нарушили соглашение о деэскалации.

В ведомстве отметили, что повстанцы «понесли большие потери в технике и живой силе».

*Организация признана террористической и запрещена в России.