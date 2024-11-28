Вучич заявил о необходимости подготовить Сербию к последствиям ядерного удара

Президент Сербии Александар Вучич заявил, что недоволен полученными отчетами от вооруженных сил и государственных предприятий относительно их готовности к размещению граждан в бомбоубежищах, и указал на необходимость срочно подготовиться к последствиям потенциального ядерного удара.

"Первый отчет, который я получил от наших государственных предприятий, а также общий отчет нашей армии относительно убежищ и того, сколько людей мы могли бы в любой момент разместить в убежищах, способных выдержать ядерный удар, удручающий, и нам придется в кратчайшие сроки предпринять значительные шаги", - подчеркнул Вучич в эфире телеканала Pink.

"Мои прогнозы таковы, что все происходящее будет все больше выходить из-под контроля. Любое заявление с любой стороны можно трактовать по-разному, но по меньшей мере оно не способствует деэскалации, и я боюсь, что это приведет только к еще большим конфликтам, еще более серьезным проблемам и тому, чего мы хотели избежать любой ценой, - конфликту еще больших масштабов, чем сейчас", - отметил сербский лидер.

В локальной ядерной войне первый удар достанется Польше

20 ноября Вучич по итогам внеочередного заседания Совбеза подчеркнул, что руководство Сербии сделает все возможное для обеспечения безопасности жителей страны в текущих сложных геополитических условиях. Сербский лидер также отмечал ранее, что необходимо начать говорить о мирных переговорах по Украине, так как использование западных ракет для ударов вглубь РФ может спровоцировать ядерный конфликт. Он также указывал, что руководство России не блефует, когда предупреждает о возможности ядерного ответа на критические угрозы безопасности РФ, и назвал ненормальными утверждающих, что это "лишь угрозы холостым оружием".