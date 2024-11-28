Байден оценил отношения между США и Китаем

Президент США Джо Байден оценил текущие отношения между США и Китаем. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно словам Байдена, между странами был достигнут статус-кво. Он объяснил свои слова тем, что между лидерами и военными из США и Китая была установлена «прямая линия связи». При этом сам Байден добавил, что он искренне верит в нежелание председателя КНР Си Цзиньпина допускать ошибки в этих отношениях

«В отношениях с Китаем мы достигли статус-кво. <...> Я уверен в том, что Си не хочет допустить ошибки. Я говорю это искренне», — заявил он.

Китай призвал США исправить свои ошибки

Ранее Си Цзиньпин призвал к прекращению огня на Ближнем Востоке и выполнению резолюций СБ ООН.