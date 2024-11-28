Зурабишвили заявила, что правительство Грузии объявило войну народу

Своим решением приостановить переговоры о вступлении Грузии в Евросоюз до 2028 года «нелегитимное правительство» во главе с премьер-министром Ираклием Кобахидзе объявило «войну собственному народу». Об этом на экстренном брифинге с участием объединенной оппозиции заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили, передают грузинские соцсети.

По ее словам, сегодня в Грузии завершился «конституционный переворот», который длился несколько месяцев.

«Сегодня завершился путь от Европы к России. Все сомнения, которые могли быть у людей, что возможно это не так, что есть другое объяснение, развеяны. Сегодня это нелегитимное правительство объявило войну своему народу, своему прошлому и своему будущему. На этом пути нет ни государственного суверенитета Грузии, ни ее независимости, ни ее будущего, кроме как в России», — отметила Зурабишвили.

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В связи с этим она обратилась к грузинскому обществу и государственным служащим с призывом «принять решение» о будущем, которое «они оставляют своим детям».

«Я понимаю, что в такой стране это очень трудно, но достоинство важнее. Страна, Родина важнее», — заявила Зурабишвили.

Ранее Кобахидзе объявил, что до 2028 года Грузия не будет ставить вопроса об открытии переговоров по вступлению Евросоюза и откажется на этот срок от любых бюджетных грантов со стороны ЕС.