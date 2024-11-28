В Грузии начались протесты против остановки интеграции в ЕС

Акции протеста начались в Тбилиси и других городах Грузии после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что страна до конца 2028 года снимает с повестки дня вопрос открытия переговоров с ЕС. Трансляции ведут местные телеканалы.

Люди собрались перед центральным офисом правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", где продолжают оставаться представители власти после заседания, на котором было решено приостановить процесс интеграции с ЕС. На месте находятся многочисленные правоохранители. Более сотни человек вышли к зданию парламента Грузии. Помимо столицы, акции протеста проходят в Кутаиси и Батуми. Граждане вышли спонтанно, без призывов со стороны лидеров оппозиции.

Ранее в четверг премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" приняла решение до конца 2028 года не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров о вступлении в ЕС и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза. По словам Кобахидзе, причиной такого решения послужил постоянный шантаж со стороны ЕС темой открытия переговоров, требования отменить принятые парламентом страны некоторые законы и призывы ввести санкции в отношении властей Грузии.

Грузия выступила с неожиданным решением по переговорам с ЕС

Отношения ЕС и США с Грузией стали резко ухудшаться после принятия ее парламентом в мае этого года закона "О прозрачности иностранного влияния". Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что цель закона состоит в обеспечении прозрачности финансовых потоков работающих в Грузии НПО, некоторые из которых пытались устроить в стране революцию. Кобахидзе неоднократно призывал западных партнеров к дискуссии по поводу этого закона.