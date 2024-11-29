Боррель оценил перемирие между Израилем и Ливаном

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель считает перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким из-за продолжающихся обстрелов и израильских атак.

Боррель назвал перемирие между Израилем и Ливаном очень хрупким, передает РИА «Новости». Он подчеркнул, что, несмотря на заключенное соглашение, обстрелы на юге Ливана продолжаются.

Боррель также отметил, что Израиль, при поддержке США, оставляет за собой право возобновить военные действия. Он выразил разочарование тем, что не смог остановить конфликт в секторе Газа, и подчеркнул важность давления на Израиль с целью прекращения насилия.

Ситуация на границе остается напряженной. Израильская армия второй день подряд нарушает перемирие. В четверг израильские беспилотники атаковали автомобиль в пограничном поселении Маркаба. Израильская авиация систематически нарушает воздушное пространство Ливана, а разведывательные дроны не покидают Южный Ливан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Боррель сравнил конфликт на Ближнем Востоке с раковой опухолью. Израиль одобрил предложенное США соглашение о прекращении огня с «Хезболлой» на территории Ливана. Перед перемирием Израиль атаковал завод «Хезболлы».