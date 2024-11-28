В Финляндии депутату пришлось извиняться за слова о России

Депутату финского парламента, занимающему должность председателя комитета по иностранным делам, Киммо Кильюнену пришлось извиняться за свои слова о необходимости открыть границу с Россией на фоне критики партии, сообщает газета Helsingin Sanomat. По словам депутата, изложенная им точка зрения, была его частным мнением и не отражала линию социал-демократической партии и возглавляемого им комитета по иностранным делам.

Мои слова на встрече с финляндскими русскими были совершенно необдуманными, и я приношу извинения за них, — сообщил он.

Ранее стало известно, что окружной суд Хельсинки впервые арестовал отдельные принадлежащие России активы на территории Финляндии по иску украинской компании «Нафтогаз». Недвижимость и другие активы оцениваются в десятки миллионов долларов. Среди арестованных объектов фигурирует участок Российского центра науки и культуры.

Позже от финской Службы судебных приставов был получен список более чем из 40 объектов, в отношении которых приняты ограничительные меры. Вся упомянутая недвижимость находится в собственности России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Москва будет оспаривать в судебном порядке арест имущества в Финляндии.

В конце октября два временных контрольно-пропускных пункта «Париккала» и «Инари» на границе Финляндии и России полностью прекратили работу. Решение было принято главами пограничной службы стран.