Президент США Джо Байден своими решениями по эскалации украинского конфликта ставит под угрозу простых американцев. Об этом пишет издание The American Conservative.

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«Американцы теперь под угрозой… Байден допускает угрожающее обострение на Украине, в то время как американцы проголосовали против эскалации, выбрав Трампа», — говорится в сообщении издания.

До этого журнал Newsweek писал, что идея украинского лидера Владимира Зеленского о «справедливом мире» неработоспособна и приводит лишь к жертвам, поэтому новая администрация избранного президента США Дональда Трампа может «умыть руки» в такой ситуации.

Накануне Трамп заявил, что выбрал Келлога для должности спецпосланника по Украине и России. Республиканец выразил надежду, что ему удастся достичь «мира посредством силы». Агентство Reuters сообщило, что Кит Келлог может сыграть центральную роль в попытках урегулировать украинский конфликт. Он известен как один из советников Трампа, разработавших мирный план по принуждению России и Украины к переговорам.