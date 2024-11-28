Боррель высказался о помощи ЕС Киеву при Трампе

Глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель заявил, что в альянсе не знают, продолжится ли помощь Украине после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал во время своего выступления на форуме по геополитике в Брюсселе. По его словам, после прихода к власти администрации Трампа, курс США по поводу конфликта на Украине может непредсказуемым образом измениться.

Боррель объявил о завершении своей работы на посту главы дипломатии ЕС

«Каким будет ответ ЕС на возможное изменение подхода США к Украине? Что ЕС будет делать, если американцы перестанут поддерживать Украину? Это вопрос, который мне украинцы задавали в Киеве. Тот же вопрос они мне задавали в Донбассе в феврале 2022 года: вы поддержите нас, если они нападут? Я не мог сказать да, потому что не был уверен. Тот же вопрос возвращается сейчас: насколько вы нас поддержите? Я не уверен, что кто-либо знает ответ на этот вопрос», — заявил он.

Ранее Боррель официально объявил о конце своих полномочий на посту главы дипломатии Евросоюза и передал свои полномочия новому руководителю Кае Каллас из Эстонии.