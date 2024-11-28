Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правящая партия его страны «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» решила приостановить обсуждение с Евросоюзом присоединение республики к альянсу. Об этом сообщает ТАСС.

Такое заявление он сделал на брифинге с журналистами. Согласно словам Кобахидзе, обсуждение будет перенесено до 2028 года. На этот же срок Грузия откажется от любых грантов от Евросоюза.

«Мы сегодня приняли решение больше не ставить на повестку дня вопрос открытия переговоров до 2028 года. Мы также до 2028 года отказывается от всех бюджетных грантов со стороны Евросоюза», — заявил он.

Ранее Кобахидзе заявил, что условия Евросоюза не должны противоречить интересам Грузии.