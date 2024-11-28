Представление Владимира Зеленского о "справедливом мире" на Украине, основанное на возврате утраченных территорий, является лишь "фантазией" политика и чревато многочисленными людскими жертвами, считает обозреватель Newsweek Энтони Дж. Константини.

"Жесткая идея "справедливого мира" …негативно влияет на национальные интересы Америки и приводит к тысячам бессмысленных смертей", - отметил автор статьи.

Он назвал предлагаемую Зеленским политическую конструкцию с возвратом утраченных территорий "фантазиями".

По мнению Констатини, администрации Дональда Трампа в следующем году придется здраво оценить "фантазии" киевских властей о мире и принять решение о дальнейшей поддержке Украины.

"Если Украина продолжит настаивать на неработоспособном видении Зеленского о "справедливом мире", то администрация Трампа может просто умыть руки в этой ситуации", - предположил обозреватель.

Ранее Владимир Зеленский в интервью "Украинскому радио" заявил, что Киев не хочет вести мирные переговоры с Москвой в настоящее время из-за разного положения России и Украины.

"Это проигрышный вариант, в слабой ситуации нечего там делать", - пояснил он позицию властей страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин готов к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, в том числе с избранным президентом США Дональдом Трампом. При этом он подчеркнул необходимость достижения целей спецоперации, "которые всем хорошо известны".