Во Львове улицу назовут именем убитой Ирины Фарион

Во Львове улицу Техническую переименуют в честь убитой Ирины Фарион, которая ранее была депутатом Верховной рады Украины.

Об этом сообщается в Telegram-канале издания «СТРАНА.ua».

«Это короткая улица около парка Шевченко. Недалеко расположены улица Бандеры, студгородок Львовской Политехники, где работала Фарион, и университет Франко, где она училась», — говорится в сообщении.

Покушение на Фарион произошло в июле во Львове. Её лоставили в больнице с пулевым ранением в висок, позднее она скончалась не приходя в сознание.