Пока вы не уснули: Путин о следующих целях «Орешника» и вызов посла РФ в МИД Германии

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Путин назвал следующие цели для «Орешника»

Целями для ракетного комплекса «Орешник» могут стать центры принятия решений в Киеве. Об этом заявил сегодня президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

Ранее Россия нанесла удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении по украинскому ракетостроительному заводу «Южмаш».

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МИД ФРГ вызвал посла России

Посол России вызван в МИД Германии на фоне высылки журналистов немецкого телеканала ARD. Об этом заявила сегодня глава министерства иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, пишет РИА Новости.

Накануне Первый канал сообщил о том, что корреспондент Иван Благой и оператор Дмитрий Волков получили уведомления о высылке из Германии.

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Патриарх Кирилл заявил о "проблеме национального масштаба"

Рост продажи и потребления алкоголя в России является проблемой национального масштаба, борьба с алкогольной угрозой - архиважная задача, решение которой необходимо для обеспечения улучшения демографической ситуации в стране.

Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора.

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Боррель обратился с призывом к странам ЕС

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Уходящий глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывает страны - члены сообщества не подрывать значимость Международного уголовного суда (МУС) в осуществлении правосудия, исполнять его ордера.

"Я хочу обратиться ко всем членам международного сообщества, и в частности, к членам Евросоюза. Мы не можем подорвать [авторитет] Международного уголовного суда. Это единственный способ добиться мирового правосудия. Это единственный способ обеспечить подотчетность, - сказал он.

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Спрогнозирован курс доллара на ближайший месяц

Кандидат экономических наук Николай Кульбака в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал ускорившийся в последние дни рост курса доллара.

По мнению эксперта, в ближайшее время американская валюта вряд ли преодолеет отметку в 120 рублей.

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Захарова оценила планы Польши на бывшее генконсульство России

Соглашение об аренде здания, где находилось генконсульство России в Познани, заканчивалось 25 ноября. После этой даты варианты дальнейшего использования данного помещения польскими властями не представляет для РФ никакого интереса.

Об этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала корреспонденту «Звезды».

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В Перми автобус со студентами упал с моста и загорелся

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В Перми автобус маршрута №15 потерял управление, съехал с дороги и загорелся. Жертв в результате аварии нет, сообщили в городском дептрансе.

Авария произошла в 16:27 по местному времени (15:27 мск) в районе улицы Светлогорской.

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Роскосмос объяснил перенос полетов россиян на Луну

Старт пилотируемых полетов российских космонавтов на Луну откладывается из-за отсутствия средств на создание сверхтяжелой ракеты-носителя, заявил советник генерального директора Роскосмоса Олег Горшков.

"Сдвигаются вправо сроки начала пилотируемых полетов на Луну из-за бюджетных ограничений по созданию ракеты-носителя сверхтяжелого класса", - сказал он на заседании "Космос и будущее: станет ли космос снова локомотивом научно-технологического развития страны?" на Конгрессе молодых ученых в Сириусе.

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Свидетельница по делу Блиновской рассказала о махинациях блогерши

Свидетельница по делу Елены Блиновской Татьяна Остапишина заявила, что подруга и деловой партнер блогера просила сотрудников оформлять ИП для дробления бизнеса по продаже марафонов. Об этом сообщает РИА Новости.

Остапишина рассказала, что работала куратором марафонов. По словам свидетельницы, подруга Блиновской, занимавшаяся организацией марафонов, попросила ее оформить ИП, чтобы на него поступали деньги от продаж.

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В России подешевел iPhone 16

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С начала продаж стоимость базового iPhone 16 в России снизилась более чем на 20%. Об этом сообщает Hi-Tech Mail.

Представленный в сентябре 2024 года iPhone 16 — базовая модель в актуальной линейке смартфонов Apple.

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