Декларация саммита ОДКБ в Астане не содержит упоминаний о ситуации на Украине, а также о США и санкциях, сосредоточившись на других международных и региональных вопросах.

Декларация, принятая по итогам саммита ОДКБ в Астане, не содержит упоминаний Украины, США и Запада, передает ТАСС. Участники встречи, среди которых была российская делегация во главе с президентом РФ Владимиром Путиным, сосредоточились на других темах.

Документ включает более 30 абзацев, где отражены согласованные позиции стран ОДКБ по ряду международных вопросов. В частности, речь идет об укреплении мира и безопасности в Евразии, суверенном равенстве и других аспектах. Принятые решения касаются палестино-израильского конфликта, ситуации в Афганистане, борьбы с терроризмом и наркоторговлей, а также вопросов ИТ-безопасности и космических исследований.

Отдельно уделяется внимание биологическим угрозам и празднованию 80-летия Победы, а также мерам по противодействию фальсификации истории.

Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры ОДКБ назвали своим долгом недопущение рецидива нацизма, Совет ОДКБ в декларации подтвердил приверженность развитию многополярного миропорядка, а также ОДКБ подтвердила намерение углубить взаимодействие с ООН.