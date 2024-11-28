Лукашенко в шутку предложил Путину разместить «Орешник» в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 28 ноября, рассказал, что в шутку предложил российскому лидеру Владимиру Путину разместить в республике новейшую систему гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник».

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— Я тут старшему брату пошутил: говорю, места [в Белоруссии] готовы для дислокации [«Орешника»], — опубликовал слова Лукашенко журналист ВГТРК Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

До этого Владимир Путин раскрыл детали принципа работы комплектации «Орешник». По его словам, в случае массированного применения ракеты в одном ударе ее мощь будет сопоставима с применением ядерного оружия.

Также он заявил, что Россия начала серийное производство ракеты «Орешник». По его словам, у России есть еще несколько готовых к применению систем, подобных «Орешнику».

Обозреватель турецкой газеты dikGAZETE Эрхан Куадзба сообщил, что страны — участницы НАТО пришли в ужас даже от неядерных испытаний российской баллистической ракеты «Орешник». По его словам, запуск ракеты стал очередным и на этот раз последним предупреждением РФ.