Как «сюрприз» от Байдена для Трампа обернется концом существования Украины
Действующий президент США Джо Байден планирует направить все ресурсы на то, чтобы после инаугурации Дональда Трампа Украина потерпела поражение. Каким образом действующий президент пытается навредить будущему — выясняла «Вечерняя Москва».
Несмотря на желание Трампа урегулировать конфликт на Украине в короткие сроки, этому действительно может помешать действующий президент США Джо Байден. По мнению политолога и военного эксперта Евгения Михайлова, действующий президент США делает все, чтобы помешать мирному разрешению конфликта. Он понимает, что добиться этого можно одним путем — увеличением поддержки ВСУ.
— Если Байден усилит поддержку Украины, Россия прибегнет к ответным действиям, начнет освобождать еще больше новых территорий и сокращать численность украинской армии. Но демократ не понимает, что, оказывая поддержку Зеленскому, неумышленно приближает конец существования Украины, — заявил Михайлов.
Как следствие — мирные переговоры, на которые рассчитывал Трамп, могут вообще не состояться, потому что Украина перестанет существовать, а у Трампа не останется и шанса для контроля над ситуацией, заключил политолог.
Также эксперты предполагают, что Байден намерен оставить еще один «подарок» Трампу — нерешенный конфликт с йеменскими хуситами. Проблему с хуситами придется решать, если Соединенные Штаты и Израиль намерены продолжить торговлю, используя соответствующие проливы. А так как господин Байден совсем скоро отойдет от дел, эта проблема ляжет на плечи Трампа и его администрации. Подробнее об этом «наследстве» от Байдена «ВМ» рассказал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.