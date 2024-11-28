Действующий президент США Джо Байден планирует направить все ресурсы на то, чтобы после инаугурации Дональда Трампа Украина потерпела поражение. Каким образом действующий президент пытается навредить будущему — выясняла «Вечерняя Москва».

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Несмотря на желание Трампа урегулировать конфликт на Украине в короткие сроки, этому действительно может помешать действующий президент США Джо Байден. По мнению политолога и военного эксперта Евгения Михайлова, действующий президент США делает все, чтобы помешать мирному разрешению конфликта. Он понимает, что добиться этого можно одним путем — увеличением поддержки ВСУ.

— Если Байден усилит поддержку Украины, Россия прибегнет к ответным действиям, начнет освобождать еще больше новых территорий и сокращать численность украинской армии. Но демократ не понимает, что, оказывая поддержку Зеленскому, неумышленно приближает конец существования Украины, — заявил Михайлов.

Как следствие — мирные переговоры, на которые рассчитывал Трамп, могут вообще не состояться, потому что Украина перестанет существовать, а у Трампа не останется и шанса для контроля над ситуацией, заключил политолог.

Также эксперты предполагают, что Байден намерен оставить еще один «подарок» Трампу — нерешенный конфликт с йеменскими хуситами. Проблему с хуситами придется решать, если Соединенные Штаты и Израиль намерены продолжить торговлю, используя соответствующие проливы. А так как господин Байден совсем скоро отойдет от дел, эта проблема ляжет на плечи Трампа и его администрации. Подробнее об этом «наследстве» от Байдена «ВМ» рассказал кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман.