Какими заявлениями прославилась преемница Борреля

Какими заявлениями прославилась Кая Каллас, преемница Борреля
Многие европейские политики позволяют себе делать заявления, которые имеют мало общего с реальностью и здравым смыслом. Новая глава евродипломатии Кая Каллас из их числа. "РГ" собрала некоторые цитаты, которые уже успели прославить ее.
О выдаче виз россиянам
"Посещение Европы - привилегия, а не одно из прав человека".
Об изоляции России
"Нужно запретить криптовалюты, чтобы закрыть лазейки для обхода санкций".
О реакции россиян на санкции
"Согласование каждого пакета санкций против России - это сложный процесс, в который включены все участники Евросоюза. На утверждение новых санкций уходят недели, месяцы. Тем не менее россияне позволяют себе шутить в интернете над каждым новым пакетом санкций, откровенно издеваются над нашей работой. Очень прошу их отнестись к этому серьезно и проявить хоть какое-то уважение".
О свободе слова
"Вы знаете, как трудно бороться со СМИ. Это довольно сложно".
О жизни в СССР
"У нас ничего не было даже в магазинах… Когда не было конфет, мы ели сметану с сахаром".
Об истории России
"Они (русские) никогда не страдали, никогда не страдали от войны".
О принятии эстонцами гражданства РФ
"Это угроза безопасности Эстонии и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать"
О повышении военных расходов Эстонии
"Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет другого выбора".