Какими заявлениями прославилась преемница Борреля

Многие европейские политики позволяют себе делать заявления, которые имеют мало общего с реальностью и здравым смыслом. Новая глава евродипломатии Кая Каллас из их числа. "РГ" собрала некоторые цитаты, которые уже успели прославить ее.

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О выдаче виз россиянам

"Посещение Европы - привилегия, а не одно из прав человека".

Об изоляции России

"Нужно запретить криптовалюты, чтобы закрыть лазейки для обхода санкций".

О реакции россиян на санкции

"Согласование каждого пакета санкций против России - это сложный процесс, в который включены все участники Евросоюза. На утверждение новых санкций уходят недели, месяцы. Тем не менее россияне позволяют себе шутить в интернете над каждым новым пакетом санкций, откровенно издеваются над нашей работой. Очень прошу их отнестись к этому серьезно и проявить хоть какое-то уважение".

О свободе слова

"Вы знаете, как трудно бороться со СМИ. Это довольно сложно".

О жизни в СССР

"У нас ничего не было даже в магазинах… Когда не было конфет, мы ели сметану с сахаром".

Об истории России

"Они (русские) никогда не страдали, никогда не страдали от войны".

О принятии эстонцами гражданства РФ

"Это угроза безопасности Эстонии и очень четкий сигнал, который эстонское государство не может игнорировать"

О повышении военных расходов Эстонии

"Я совершаю политическое самоубийство, но у меня нет другого выбора".