Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа не исключает военного вторжения в Мексику. Об этом рассказали источники журнала Rolling Stone.

По информации издания, кандидаты на посты министра обороны и госсекретаря публично поддержали эту идею. При этом рассматриваются различные варианты — от «мягкого вторжения» с использованием спецподразделений для ликвидации лидеров наркокартелей до нанесения авиаударов по их инфраструктуре.

В ходе частных бесед Трамп заявил, что намерен потребовать от мексиканского правительства остановить поток фентанила в США в течение месяцев. Иначе в страну направятся американские войска, указано в материале.

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Ранее президент Мексики Клаудия Шейнбаум пообещала Трампу оказать влияние на поток нелегальных мигрантов.